Piracuruca: advogada é esfaqueada por ex-namorado e está em estado gravíssimo

A advogada Antônia Marlúcia Brito Escórcio sofreu uma tentativa de feminicídio na tarde desta segunda-feira (11), no município de Piracuruca (a 208 km de Teresina). Ela foi esfaqueada dentro de sua residência e o principal suspeito do crime é seu ex-namorado, identificado como Maurício.



(Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com informações da Polícia Militar do município, Antônia foi atingida com duas facadas na região do tórax. Os golpes teriam sido desferidos após uma discussão do casal. Após o crime, o suspeito fugiu, e, até o momento, a polícia não tem a localização de seu paradeiro.



Antônia Marlúcia Brito Escórcio foi trazida em estado gravíssimo para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) para realização de um procedimento cirúrgico.



OAB-Piauí acompanha o caso

A OAB Piauí já está acompanhando o caso da tentativa de feminicídio praticado contra a advogada Antônia Marlúcia Brito Escórcio, nesta segunda-feira (11), no município de Piracuruca. As Comissões de Defesa das Prerrogativas dos Advogados (CDPA) e da Mulher Advogada (CMA) já solicitaram providências imediatas das autoridades policiais para que o suspeito seja capturado.

A advogada foi transferida para a Teresina e encontra-se internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), em estado gravíssimo.

O presidente da CDPA, Marcus Nogueira, destaca que a OAB Piauí solicitou reforços da polícia para que o suspeito seja capturado e todas as providências sejam tomadas.



“Fomos informados do caso e, imediatamente, entramos em contato com o Delegado Geral de Polícia Civil, Luccy Keiko, que já nos deu a garantia de que uma equipe extra da Polícia Civil de Teresina será deslocada para fazer o acompanhamento do caso e atuar na captura do acusado, junto à polícia da região, que também já está nessa missão. Estamos acompanhando de perto para garantir que esse crime não fique impune e que todas as medidas sejam tomadas”, afirmou Marcus Nogueira.



