Secretária de Educação participa de Seminário sobre avaliação educacional

A secretária municipal de Educação de Pio IX, Martha Rachel, participou do 1º Seminário do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB. O evento foi promovido pela União Nacional do Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-PI), na sede da Associação Piauiense de Municípios (APPM), que reuniu dirigentes de vários municípios do Estado do Piauí, nos dias 6 e 7 de abril.



Palestras sobre Gestão de qualidade e melhoria do IDEB; Gestão de Resultados em Educação; Uso e Apropriação dos Resultados das Avaliações Externas e Censo Escolar foram ministradas durante o encontro com educadores. Além disso, houve apresentação de material de apoio pedagógico para o 5º e 9º anos; oficinas e apresentações, que foram elaboradas e cumpridas nos dois dias de seminário.

Martha Rachel fala sobre sua participação no evento e destaca como uma grande oportunidade para aprofundar seus conhecimentos em relação à experiência educacional e administrativa na rede municipal de ensino.

“O seminário só contribuiu com o nosso trabalho por mais melhorias no ensino para proporcionar sempre qualidade na educação de Pio IX. Ouvimos os palestrantes e participamos de forma produtiva das oficinas. Quero aproveitar para destacar a palestra com professor Francisco Herbert Lima, que é secretário de Educação de Sobral-CE. Ele falou sobre sua experiência na gestão educacional do município do Ceará e nos apresentou caminhos interessantes para nossa gestão. Foi enriquecedor”, completa a secretária de Educação de Pio IX, Martha Rachel.