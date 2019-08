Pio IX reúne multidão em comemoração aos 130 anos de emancipação política

A comemoração do aniversário do município conta com uma programação de eventos culturais e esportivos, inaugurações de letreiro turístico, diversas obras e shows musicais, atraindo uma multidão para o espaço de eventos conhecido como Terreiro da Fazenda, ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Patrocínio.



Com o tema “Muito amor por essa terra”, as atividades iniciaram no último sábado (3). Nessa quarta-feira (7), a população de Pio IX participou do Passeio Ciclístico pela cidade. Em seguida, foi a vez de iniciar as festas noturnas, promovidas pela Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo. As bandas de forró e vaquejada, Cananina e Brasas do Forró; e o artista local Tonho de Corrinha animaram a noite dessa quarta (7). A festividade cultural continua nesta quinta-feira (8), com o cantor Thullio Milonário e o Forró Bonde do Brasil, além de Raí da Pisadinha e a banda Forró do Gui, que encerrará a programação.

A prefeita Regina Coeli fala sobre as festividades fazendo o convite para a população participar das comemorações do dia 8 de agosto, em Pio IX. “Primeiro quero, mais uma vez, parabenizar nosso município pelos 130 anos de pura história e cultura em nossa terra. Tivemos muitos avanços pelo caminho e, por isso, devemos comemorar. O aniversário de Pio IX é uma tradição que, anualmente, reúne milhares de pessoas. Hoje, às 19h, também teremos a Missa em Ação de Graças, que acontecerá em nossa Igreja Matriz Nossa Senhora do Patrocínio. Estão todos convidados”, diz.

As atividades do dia 8 de agosto também contam com a programação intitulada “Trabalhando Para Você”, promovida pela Prefeitura de Pio IX, com a inauguração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no Hospital Local Dona Lourdes Mota; assinaturas da Ordem de Serviço para início da obra da Praça Antônio Jairo Viana de Andrade e outras obras; e o lançamento da Pedra Fundamental, na Barragem de Pio IX.