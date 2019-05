Pio IX recebe nova ambulância do SAMU

A Prefeitura de Pio IX, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU. A entrega aconteceu nessa quinta-feira (9) e é resultado da mobilização, junto ao Ministério da Saúde e ao Governo do Estado, da prefeita de Pio IX, Regina Coeli, e do secretário municipal de Saúde, Luis Pereira. A aquisição do veículo também foi articulada pelo senador Ciro Nogueira (Progressistas).



“São quase cinco anos de trabalho, de idas a Teresina e a Brasília, de cobranças junto aos órgãos competentes. Essa é a realização de um sonho para Pio IX. Também queremos agradecer ao senador Ciro Nogueira pelo grande apoio para essa conquista. Ele é incansável na luta por melhorias para Pio IX, assim como para todo o Estado”, destaca a prefeita Regina Coeli.

O secretário de Saúde do município, Luis Pereira, recebeu as chaves da nova ambulância, que vai fazer a diferença no atendimento à população de Pio IX. Segundo ele, as próximas etapas contemplam a adequação da estrutura da base do SAMU, além da capacitação dos profissionais que farão atendimento de urgência.

“Também vamos investir na aquisição de fardamento para os profissionais. Acreditamos que, em breve, o serviço estará à disposição da população. A luta pela melhoria da saúde na nossa cidade continua. Essa conquista é de todos nós”, finaliza o secretário.