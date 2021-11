VÍDEO: chuva de granizo e ventos fortes provocam estragos em Picos, no Sul do Piauí

Uma chuva forte com granizo que atingiu a cidade de Picos, no Sul do Piauí, nessa sexta-feira (12), causou vários estragos em diferentes pontos do município.



Houve queda de árvores e destelhamentos de casas. A estrutura de um posto de combustível desabou com a força dos ventos. O teto de uma loja de pneus também foi abaixo. Algumas ruas ficaram cobertas pela água e os motoristas tiveram dificuldade para trafegar nas vias. Até o momento, não há informações de feridos.

O climatologista Werton Costa, da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), explicou que o fenômeno foi provocado por um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). Ele é um sistema atmosférico que provoca a chuva de granizo.

Neste sábado (13), a cidade amanheceu parcialmente nublada e equipes da prefeitura estão contabilizando os estragos.

