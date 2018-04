Servidores do Detran encerram greve

Os servidores efetivos do Departamento Estadual de Trânsito de Picos (DETRAN) voltaram às atividades nesta quarta-feira (04). A greve da categoria foi encerrada após uma semana de paralisação. Os servidores buscavam reajuste salarial e melhores condições de trabalho, entre outros anseios.

A sede do órgão, no bairro Junco, amanheceu com um grande número de usuários para resolver as suas pendências. O atendimento no local começou às 8h e seguiu até as 13h30.

De acordo com coordenador do departamento, Lindonjohnson Leal Barros, as atividades estão sendo efetuadas normalmente e os usuários que têm pendências no Ciretran, não serão prejudicados.

“ Com essas greves prejudicou bastante principalmente o setor de habilitação, mas graças a Deus os terceirizados voltaram, os efetivos já estão voltado. A Ciretran de Picos está de portas abertas. Quem tem algum documento que já foi feito e que esteja só na mão do funcionário para receber, pode se deslocar até aqui, quem quer receber sua CNH pode estar se deslocando até o órgão”, explicou.

Grande Picos