Prefeitura de Picos fecha ruas e avenidas do Centro para evitar aglomerações

A Prefeitura de Picos decretou nesta segunda-feira (04) o fechamento de ruas e avenidas do Centro da cidade para evitar aglomerações de pessoas em calçadas e a presença de veículos automotores. O decreto tem validade até o dia 10 de maio.



Foto: Ascom.

Conforme a prefeitura, ficarão fechados locais como a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Coelho Rodrigues, nas quartas-feiras, sextas-feiras e sábados, no horário das 07 às 16h. A Praça Josino Ferreira até a Rua Coronel Francisco Santos serão interditadas nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados, das 07 às 16h.

O decreto prevê ainda a proibição do tráfego de veículos na Rua Coronel Luís Santos, a partir desta terça-feira (07), das 07 às 16h.

Ainda de acordo com a prefeitura, as medidas foram adotadas como prevenção a propagação do novo coronavírus. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) aponta que o município possui 27 casos confirmados e um óbito por Covid-19.

Adriana MagalhãesJorge Machado