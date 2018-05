Mutuários recebem visitas domiciliares e ofícios de liberação de hipotecas

Equipes técnicas da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi), de Teresina e do escritório regional da empresa em Picos, continuam realizando atendimento especial para os mutuários do município, que residem nos conjuntos habitacionais São João (Iapep), Petrônio Portela, Aerolância, Pedrinhas e Waldemar de Moura Santos (Pantanal). Diversos mutuários já foram atendidos durante esta segunda ação itinerante do Programa Minha Casa Legal na cidade em 2018 para orientar e ajudar os picoenses que moram nos imóveis, construídos pela Companhia de Habitação do Piauí (Cohab) e do Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí (Iapep).

O atendimento especial seguirá até as 17h, desta sexta (11), no Escritório Regional da Emgerpi em Picos, situada no Conjunto Petrônio Portela, bairro Ribeirinha. Visitas domiciliares estão sendo feitas durante a ação itinerante do Programa Minha Casa Legal, que a Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi) está realizando, nos dias 10 e 11 de maio, no município de Picos. Aqueles mutuários que estão aptos para receber os ofícios de liberação de hipotecas dos seus imóveis estão recebendo a visita da equipe de serviço social da Diretoria de Processos Imobiliários (DPI), que é coordenada pela assistente social, Josenice Pires.

O objetivo das visitas domiciliares é repassar aos mutuários da extinta Companhia de Habitação do Piauí (Cohab) e do Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí (Iapep), às informações preliminares de como eles devem proceder para adquirir os ofícios, que são os documentos que possibilitam que o mutuário adquira a escritura definitiva da sua unidade habitacional.

Muitos 20 mutuários de Picos receberam ofícios de liberação de hipotecas. Entre eles, o senhor Antônio Alves Filho, que comprou seu imóvel recentemente. “Comprei minha casa agora no conjunto Pedrinhas, mas como ela já era quitada achei melhor vir regularizá-la para poder receber este documento. Estou muito feliz de ter recebido o meu ofício de hipoteca antes do prazo que a Emgerpi me deu no último atendimento. Estou satisfeito com atendimento deste programa”, disse o professor.

“Há seis anos que quitei minha dívida e agora um conjunto foi regularizado, mas estava faltando documento para poder fazer o inventário, pois esta casa que mora era de uma pessoa que já faleceu, mas estou com a declaração púbica que os filhos do antigo morador me passou. Estou aqui porque quero agora registrar meu nome no documento da casa”, falou o vendedor, José Francisco da Silva, que mora no conjunto Waldemar de Moura Santos há 17 anos.

Para a mutuária, Augusta Maria de Sousa, de 76 anos, poder receber a liberação de hipoteca da casa foi muito bom. "Há mais de 25 anos moro no conjunto Pantanal e a gente precisa provar que é dona da casa”, falou a aposentada.

A gerente do Escritório Regional da Emgerpi de Picos, Irene Ferreira, explica que o atendimento para todos esses mutuários continuarão sendo feitos no escritório regional, inclusive para aqueles mutuários que moram em imóveis construídos pelo Programa de Financiamento da Construção, Aquisição ou Melhoria de Habitação de Interesse Social (Ficam).

