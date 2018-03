Governador entrega regularização fundiária e inaugura Espaço da Cidadania

O governador Wellington Dias e o diretor-presidente da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi), Ricardo Pontes, entregaram, nessa terça-feira (27), na cidade de Picos, a regularização fundiária do Conjunto Habitacional Waldemar de Moura Santos (Pantanal), que tem 293 imóveis, cujas áreas foram averbadas pela Emgerpi, por meio do Programa Minha Casa Legal.

O programa, criado em 2015 pelo governo estadual, tem como objetivo fazer a regularização fundiária urbana e financeira dos conjuntos habitacionais edificados pela extinta Cohab-PI, do Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí (Iapep) e do Banco do Estado do Piauí (BEP).

Para Wellington Dias, é uma satisfação participar da entrega dos títulos. "Nós estamos trabalhando para regularizar terras urbanas e rurais do Estado. Há cerca de 15 dias atrás, nós entregamos títulos de propriedades para oito mil e duzentas famílias. Nós já regularizamos 2 milhões e 400 mil hectares só na área na área rural, além de diversas propriedades na área urbana. Então, essas pessoas que adquiriram a casa ainda no tempo da Cohab, algumas estavam com dificuldades de quitação, nós fizemos o programa dando desconto que chegou até a 90% para que pudessem regularizar a situação das propriedades. Aqui, hoje, são 105 pessoas recebendo um documento do Governo do Estado e poderão agora ir ao cartório ter a regularização total do imóvel em seu nome. Eu fico muito feliz e comemoro aqui com todos hoje", disse o governador.

Mais de 70 ofícios de liberação de hipotecas foram entregues para os mutuários do conjunto Waldemar de Moura Santos (Pantanal). Após o registro e averbação da área do conjunto, todos os mutuários que já quitaram os imóveis ou que já receberam os ofícios de hipotecas, poderão solicitar no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Picos, as escrituras das unidades habitacionais.

O presidente da Empresa de Gestão e Recursos do Estado do Piauí, Ricardo Pontes, falou sobre a entrega dos títulos. "Hoje, com muita alegria, estamos fazendo a regularização do conjunto Valdemar Santos, aqui em Picos. São 293 propriedades e famílias que estão sendo beneficiadas agora com essa regularização que é importantíssima para essas pessoas. Esse conjunto foi inaugurado em 1980 e só o Estado está conseguindo fazer essa regularização, garantindo a segurança jurídica a essas pessoas que podem, a partir de agora, dizer que a casa realmente é sua", destacou o gestor.

Maria Teodora Conceição recebeu o título de regularização fundiária das mãos do governador Wellington Dias e ressaltou sua felicidade. "Minha felicidade hoje não se mede, foram muitos anos esperando essa regularização. Agora, com esse papel, vou ter a segurança de que agora a casa é minha, que poderia deixar meu patrimônio também para meus filhos e netos", explica a moradora.

Espaço da Cidadania de Picos

O Espaço da Cidadania de Picos, que reúne postos de atendimento de vários órgãos, como Secretaria da Segurança, Junta Comercial, Sine, Detran, Movera, Coren e tem uma área reservada para Eletrobras e Agespisa, passa a funcionar, a partir dessa terça-feira (27), no Picos Plaza Shopping.

O governador falou sobre a inauguração do espaço. "É uma satisfação muito grande poder voltar a Picos e a gente poder inaugurar esse espaço onde as pessoas podem agilizar diversos serviços, com maior conforto podendo, aqui, juntar o útil ao agradável, resolvendo suas pendências e também poder passear pelo shopping com a família", disse Wellington Dias.

O secretário de Estado da Administração, Franzé Silva, falou da importância da instalação do espaço no shopping Picos Plaza. "Estamos buscando parcerias com setor privado para a instalação desses espaços e hoje é o que estamos entregando aqui em Picos, no shopping Picos Plaza. Esse tipo de parceria que já usamos em Teresina reduz custos e produz eficiência. A instalação do Espaço da Cidadania aqui no shopping tem por objetivo trazer conforto, bom atendimento e segurança para a população de Picos e para toda a microrregião", disse o gestor.

Acompanharam o governador na inauguração do espaço, a vice-governadora Margarete Coelho; o secretário de Governo, Merlong Solano; o secretário da Administração, Franzé Silva; o presidente da Empresa de Gestão e Recursos do Piauí, Ricardo Pontes; deputado estadual Severo Eulálio; o vice-reitor da Uespi, Evandro Sousa, e o coordenador de Urgência e Emergência da Sesapi, Telmo Mesquita.

Ascom