Estudante de escola municipal de Picos é destaque na Obmep

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Obmep é um programa nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, que tem como objetivo incentivar o estudo pela matemática. Estimulados pela competição, a aluna Jaqueline de Araújo Rocha foi premiada com medalha de bronze, nível II, a segunda conquistada na cidade de Picos.

Outra novidade é a Escola Municipal José João de Moura, que Jaqueline Araújo faz parte. A instituição obteve êxito e se destacou entre as demais, se tornando a primeira escola municipal de Picos a receber a premiação por bom desempenho no programa.

Segundo Alcebíades Araújo, Coordenador de Matemática do Município o nível alcançado pela estudante é resultado de muita preparação ao longo do ano, “A Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Obmep, organizaram um grupo de estudos na escola municipal O Éden, que prestou assistência aos estudantes durante o período de preparação. Acompanhamos os alunos, a professora Joelânia Sousa e eu, e obtivemos êxito. Agora é trabalhar mais, para conquistar mais medalhas ” explica.

No total, 26 escolas do estado do Piauí se destacaram nas olimpíadas.