Defensoria e Sejus discutem realização de Força-Tarefa Defensorial

A Defensoria Pública do Estado do Piauí irá realizar uma Força-Tarefa Defensorial para análise da situação dos reeducandos que se encontram na Penitenciária Feminina Adalberto de Moura Santos e Penitenciária Regional José de Deus Barros. Para definir a ação, que será realizada no segundo semestre deste ano, aconteceu nesta quarta-feira (19) reunião entre o defensor público geral do Estado do Piauí, Erisvaldo Marques dos Reis e o secretário de Estado da Justiça, Carlos Edilson Rodrigues Barbosa de Sousa. Também estiveram presentes a subdefensora pública geral do estado do Piauí, Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior e a diretora das Defensorias Públicas Regionais, Karla Araújo Andrade Leite.

O secretário Carlos Edilson diz estar otimista em relação a realização da Força-Tarefa. "Estamos, mais uma vez, mantendo essa parceria com a Defensoria Pública, que tanto nos ajuda no sistema penitenciário, levando uma Força-Tarefa para Picos, o que vai oportunizar a todos os reeducandos que estão dentro do Sistema Penitenciário na cidade de Picos serem atendidos pela Defensoria. Será uma ação exitosa”, destacou.

O defensor público geral detalhou como se dá a ação. “O Programa Força-Tarefa já vem sendo realizado desde 2015, tendo sido implantado na gestão da doutora Hildeth Evangelista. Realizamos a ação em sete Unidades Prisionais do Estado, na capital e interior e agora a proposta é fazer no segundo semestre em Picos, tanto na Penitenciária Feminina como na Masculina. É uma ação voltada para ver a situação da prisão, se está ou não regular e, a partir daí, fazer algum pedido em atenção à pessoa. Fazemos também pedidos relacionados à saúde, como nos casos em que o reeducando está necessitando de atendimento médico. Temos essa previsão de realização em Picos e iremos estudar com a Sejus a possibilidade de realizar a Força-Tarefa em outras Unidades”, afirmou Erisvaldo Marques, que é o autor do Projeto Força-Tarefa.