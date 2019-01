Ampliação do sistema de abastecimento recebe investimentos

A Agespisa já executou 80% da obra de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Picos, localizada a 308 quilômetros ao sul de Teresina. Os bairros Belo Norte, Morada do Sol, Passagem das Pedras e Boa Vista serão beneficiados com o investimento de R$ 2,6 milhões. Os recursos são da Caixa e da própria Agespisa.

Na comunidade Belo Norte, a empresa perfurou um novo poço tubular e está construindo um reservatório com capacidade para 500 mil litros de água. A rede de distribuição foi ampliada em mais de cinco mil metros, com a instalação de 350 ligações domiciliares. A implantação de uma adutora de 1.544 metros de extensão também já está finalizada.

No bairro Morada do Sol, a expansão da rede de água será de 266 metros. A empresa concluiu a construção de um reservatório com capacidade para 150 mil litros e implantou uma adutora. Os serviços incluem ainda a substituição ou instalação de 120 hidrômetros e a construção de uma estação elevatória de água tratada.

Já, os moradores dos bairros Passagem das Pedras e Boa Vista terão um reforço importante no abastecimento com a perfuração de um poço tubular e uma adutora de 539 metros de extensão. Também está prevista a recuperação de um reservatório com capacidade para 100 mil litros.

“As obras vão atender 100% dos moradores dos quatro bairros beneficiados. É um investimento que vai garantir abastecimento regular e de qualidade”, ressalta o presidente da Agespisa, Genival Sales. A previsão é de que as obras sejam finalizadas em maio deste ano.