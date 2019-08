“Temos que integrar cada vez mais nossas linhas de ação”, afirma WD

Uma atuação conjunta e mais alinhada das instâncias federal, estadual e municipal. É isto que deve ser colocado como prioridade para garantir mais investimentos e melhorias nos indicadores sociais e econômicos de Teresina, no entendimento do governador Wellington Dias. O chefe do Poder Executivo do Piauí também esteve na Igreja do Amparo onde participou da missa solene pela celebração dos 167 anos da Capital.



O momento, segundo Dias, é de renovar o compromisso de seguir trabalhando mais pelos teresinenses, porque o Estado como um todo ganha quando sua maior cidade vai bem. Para o governador, Teresina já tem alcançado inúmeros avanços, sobretudo na área da mobilidade urbana e da educação, mas isso não dispensa a necessidade de haver uma integração cada vez maior entre a administração municipal, a estadual e a federal.



Wellington Dias e Firmino Filho participaram da missa solene pelo aniversário de 167 anos de Teresina - Foto: Elias Fontinele/O Dia

A parceria Prefeitura-Governo do Estado, de acordo com ele, tem dado bons frutos, mas pode melhorar ainda mais com o planejamento estratégico de ações e investimentos. Dias cita como exemplo a ampliação do Aeroporto de Teresina, que ampliará não só a capacidade de recebimento de passageiros, como também o transporte de cargas, o que impactará diretamente e de forma positiva na economia local.

“Vamos ter no próximo ano a parceria público-privada na área do Aeroporto de Teresina para ampliar sua capacidade de operação, gerar mais empregos e mais circulação de capital e riqueza. Nós já avançamos bem nessa área com a agência aduaneira, que permite ampliar as relações internacionais de importação e exportação”, explicou o governador.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Um ponto que, segundo ele, merece atenção especial em Teresina é a questão da segurança pública. Dias afirma que, embora a Capital piauiense tenha uma posição dentro do Nordeste e do Brasil melhor que outras capitais, ainda cabe reduzir mais os índices da criminalidade e da violência. Além da segurança, ele menciona também como área em avanço, mas que ainda reserva mais possibilidade de investimentos, o setor de serviços e a mobilidade urbana.

“Na mobilidade urbana, temos investimentos feitos com o governo federal, o estado e o município e foi graças a isso que conseguimos trazer no Veículo Leve sobre Trilhos, que os teresinenses chamam de ‘novo metrô’ e acredito que, olhando a longo prazo, podemos planejar novas ações para o setor que tragam ganhos cada vez maiores para Teresina”, finalizou Wellington Dias.

Maria Clara Estrêla