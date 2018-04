Xô, mosquito! Em Pedro II alunos fazem caminhada contra o Aedes Aegypti

A campanha “Todos contra a dengue”, realizada pela Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), envolveu as escolas municipais, juntamente com seus estudantes e professores, no combate ao mosquito Aedes aegypti. A atividade final da ação aconteceu na manhã desta terça-feira (17), em uma caminhada por ruas do centro do município, oportunidade em que os estudantes promoveram a conscientização do público local, alertando sobre a importância do combate ao mosquito.

“Fizemos a caminhada de combate e enfrentamento ao Aedes aegypti, através de uma parceria da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, com a participação das escolas, dos Agentes de Combate a Endemias e dos Agentes de Saúde. Anualmente, nós organizamos um cronograma de atividades de prevenção da dengue, zyka e chikungunya. Este ano realizamos ações nas escolas e nos postos de Estratégia de Saúde da Família (ESF), finalizando com a caminhada Todos contra a dengue”, destaca a secretária municipal de Saúde de Pedro II, Tatiana Galvão.

A secretária municipal de Educação, professora Kelcylene Ribeiro, ressalta a participação dos alunos no processo de educação da comunidade quanto ao combate ao mosquito. “A participação dos nossos alunos é muito importante em momentos como esse. Durante uma semana realizamos todo um trabalho educativo, com palestras nas escolas, destacando o cuidado que cada família deve ter ao redor da sua casa para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Trouxemos nossos alunos para participar dessa campanha e mostrar à população que todos devem se responsabilizar”, afirma.





















Fotos: João Paulo e Eudes Martins

Eudes Martins