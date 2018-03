Wilson Brandão reúne-se com prefeitos e poderá apoiar Wellington Dias

Um grupo formado por 19 prefeitos piauienses, que acompanham e votam no deputado estadual Wilson Brandão (PSB), se reuniram na manhã desta quinta-feira (01/03) com o parlamentar e, na oportunidade entre as reivindicações, fizeram um pedido em especial. Os prefeitos que votam em Wilson Brandão querem que o mesmo venha a sair do seu atual partido, o PSB e posteriormente, declare o seu apoio ao atual governador do estado, Wellington Dias (PT) que deverá concorrer ao cargo de governador do estado nas próximas eleições.

Brandão, atualmente é filiado ao PSB, mas o mesmo já é visto como sendo da cota do governo do estado na Assembléia Legislativa. O Partido Progressista (PP) deverá ser a nova sigla do parlamentar. Wilson Brandão falou da reunião. "Tivemos a oportunidade de reunir os nossos amigos prefeitos, alguns vice-prefeitos e ex-prefeitos, entre outras lideranças que fazem parte desse grupo, com a finalidade de definir uma estratégia para 2018. O certo é que vamos caminhar todos juntos. O nosso grupo é forte e não podemos mais ter parte do grupo votando em um determinado candidato e eu votando em outro. Esse grupo está junto há muito tempo e a maioria esmagadora de prefeitos que dão sustentação ao meu mandato, votam no governador Wellington Dias, então, a tendência é seguir o grupo, manter esse grupo unido é o nosso objetivo", declarou.

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins (PP), que também é um apoiador de Wilson Brandão, esteve na reunião e na ocasião fez algumas solicitações. “Tendo em vista a aproximação das eleições a nível nacional e estadual, os diálogos aumentam e a tendência natural é tomarmos nossas decisões, com isso, estivemos participando dessa reunião com o intuito de buscar um entendimento junto com o nosso deputado estadual Wilson Brandão, com a finalidade de caminharmos juntos nas próximas eleições e aqui se confirmou a força política que o nosso deputado tem em todo o Piauí. Buscaremos o entendimento para que todo o grupo marche unido, obviamente, observando a situação de cada município. Também solicitamos ao deputado que possa interceder junto ao governo do estado, acerca de alguns benefícios para o nosso município de Pedro II”, afirmou Alvimar.

O encontro aconteceu no gabinete do parlamentar e foi uma reivindicação das lideranças que apoiam Wilson Brandão em todo o Estado.





















