Vereadores reprovam contas da ex-prefeita Neuma Café

As contas de governo da gestão da ex-prefeita Neuma Café (PT), referentes ao Exercício de 2014 foram reprovadas, por maioria dos vereadores, em Sessão Extraordinária da Câmara de Vereadores de Pedro II que ocorreu na sexta-feira (16/11).



As contas já haviam sido rejeitadas por unanimidade dos técnicos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que enviou parecer técnico com indicativo de reprovação para apreciação e votação no Legislativo Municipal.

Os treze (13) vereadores que compõe o colegiado compareceram à sessão e o resultado foi sete (07) votos pela reprovação das contas, seguindo desta forma o parecer do TCE, cinco (05) pela aprovação e um (01) voto nulo.

Vale ressaltar que no Legislativo Municipal sete (07) vereadores formam a bancada de situação, base do prefeito Alvimar Martins (PP), e seis (06) de oposição, grupo da ex-prefeita Neuma Café (PT). Comenta-se que o voto anulado teria sido de um dos vereadores do grupo da ex-gestora.

Para modificar a decisão prévia dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e aprovar as contas da ex-prefeita Neuma Café seriam necessários dois terços (⅔) dos votos dos membros do colegiado, ou seja, nove (09) votos.





















