Vereadores destacaram Desfile Cívico de 7 de setembro em Pedro II

Durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Pedro II desta segunda-feira (10/09), os vereadores respaldaram positivamente o Desfile Cívico de 07 de setembro no município. Durante os discursos foram feitos diversos elogios a Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) na pessoa da secretária Kelcylene Oliveira, pelo trabalho realizado e pelo belíssimo Desfile Cívico do dia 7 de setembro.

O vereador Robério Leite foi o primeiro a parabenizar a secretaria e a prefeitura pelo trabalho apresentado durante o desfile. "Parabenizar a secretária Kelcylene, a prefeitura de Pedro II e a todas as escolas pela linda exibição no dia 7, parabenizar também a escola Solon Brandão, uma escola da rede estadual que participou de forma brilhante do desfile cívico", disse Robério.

O vereador Carlinhos em seu discurso parabenizou a secretaria, prefeitura e a todas as pessoas envolvidas. "Uso este espaço para parabenizar a secretaria municipal de Educação, na pessoa da secretária Kelcylene Oliveira, aos coordenadores, professores, alunos, pais, familiares e a Prefeitura Municipal pela colaboração e engajamento para a realização daquele grande evento, o 7 de setembro", disse Carlinhos.

Samuel Silva também parabenizou o governo municipal em especial a secretaria pela atuação. "Quem participou do evento, saiu dali encantado, com as belas apresentações sobre a nossa literatura, pois é com educação que se cresce, que evoluímos e vejo a nossa educação sendo mais valorizada, enaltecer a dedicação de toda a equipe da SEMED e prefeitura municipal, reforçar que com o salário dos professores em dia, os motoristas recebendo em dia, a merenda escolar servida diariamente e de qualidade, teremos um crescimento significativo na nossa educação e os resultados já aparecem, o nosso IDEB já mostra isso", frisou Samuel.













Fotos: Mazinho Almeida

Eudes Martins