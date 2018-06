Veja os resultados de mais uma rodada do Ruralzão de Pedro II

As equipes que disputam o Ruralzão de Pedro II seguem com seus confrontos com a finalidade de passar para a próxima fase da competição, no entanto, com a rodada do último final de semana, algumas equipes já sabem que não tem mais chances de seguir no campeonato. Treze (13) jogos movimentaram o final de semana no município, com confrontos disputados no sábado (09) e domingo (10), confira o placar dos jogos.

Grupo A

Sábado (09), São Luis de Baixo 3 X 2 Esperança;

Domingo (10), São Luis de Cima 3 X 2 São Miguel;

Grupo B

Sábado (09), Felipe 2 X 0 São Francisco;

Domingo (10), Cantinho de Cima 1 X 2 Olho D’água do Meio;

Grupo C

Sábado (09), Rodrigo 2 X 2 Goiabeira;

Domingo (10), Carnaubinha Centro 1 X 0 Ingazeira;

Grupo D

Sábado (09), Pedra Grande 1 X 4 Palmeira;

Domingo (10), Placas 1 X 1 Terra Dura;

Grupo E

Sábado (09); Barro dos Lopes 4 X 0 São Braz;

Domingo (10); Cancão 1 X 0 Santana;

Grupo F

Sábado (09), Carnaubinha 1 X 1 Confiança;

Domingo (10), Real Barça 1 X 1 Boca JR;

Grupo G

Domingo (10), Carnaúbas 1 X 2 São João;

O Campeonato Rural de Pedro II, o Ruralzão 2018, é uma realização da Prefeitura Municipal por intermédio da Secretaria de Desporto através de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão.













Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins