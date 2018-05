União, Real Vila e Cabeceiras venceram sues jogos pela Copa Batom

A bola rolou na tarde deste sábado pela Copa Batom em Pedro II, foi mais uma rodada recheada de gols na competição que envolve o futebol Feminino no município. Seis (06) times entraram em campo, onde três venceram fácil os seus confrontos que começaram às 15h40min na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

O primeiro jogo da tarde aconteceu entre Barcelona e União, foi um confronto que iniciou com ambas as equipes realizando o famoso estudo, onde tivemos um primeiro tempo com apenas 02 gols. Já no segundo tempo a rede balançou mais cinco (05) vezes e o placar final ficou assim, Barcelona 1 X 6 União.

O segundo confronto da rodada aconteceu entre Real Vila e Real P2, onde as atletas do Real Vila com um rápido toque de bola e um futebol envolvente, venceram facilmente o seu desafio e arrancaram muitos gritos de gols da torcida, final de jogo, Real Vila 10 X 1 Real P2. O terceiro e último jogo dessa rodada iniciou aproximadamente às 18h entre Cabeceiras e Tigresas. O time das Tigresas saiu na frente, mas cedeu o empate e a virada ainda na primeira etapa. O segundo tempo foi completamente das Cabeceiras, não dando chances ao adversário, final de jogo,Cabeceiras 4 X 1 Tigresas.

A Copa Batom é uma realização da Prefeitura Municipal de Pedro II por intermédio da Secretaria de Juventude e Desporto através de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão.

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins