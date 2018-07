Treze jogos e 38 gols na rodada do final de semana do Ruralzão em Pedro II

Aconteceu neste final de semana mais treze jogos pelo Campeonato Rural de Pedro II, foi uma rodada com jogos realizados no sábado (30/06) e domingo (01/07) e marcada pela quantidade de gols, sendo 38 no total. Esta rodada fechou a primeira fase da competição e no próximo dia 07 de julho já acontecem os primeiros jogos das oitavas de final do Ruralzão 2018.

Confira o placar dos jogos:

Grupo A

Boa Esperança 0 X 1 Lapa;

São Luis de Baixo 0 X 1 São Luis de Cima;

Grupo B

Felipe 2 X 2 Cantinho de Cima;

São Francisco 1 X 2 Vista Alegre;

Grupo C

Rodrigo 0 X 1 Carnaubinha Centro;

Goiabeira 2 X 2 Pequis;

Grupo D

Pedra Grande 1 X 5 Placas;

Grupo E

Barro dos Lopes 1 X 0 Cancão;

São Braz 0 X 1 Tucuns dos Pedro;

Grupo F

Carnaubinha 0 X 7 Real Barça;

Confiança 3 X 1 Olho D’água dos Alexandrinos;

Grupo G

Cantinho 1 X 2 Carnaúbas;

São João 0 X 2 Serra dos Matões;

O campeonato Rural de Pedro II é uma realização da Prefeitura Municipal por intermédio da Secretaria de Desporto, através de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão.





















Fotos: Eudes Martins

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins