Três jogos movimentaram a Copa Batom na manhã de domingo (06)

Três jogos movimentaram a Copa Batom de Pedro II na manhã desse domingo (06) no campo Society da AABB. Seis times entraram em campo em busca da vitória, o primeiro confronto aconteceu entre Tigresas e Barcelona, o segundo jogo foi disputado entre Cabeceiras (LSF) e Capelinha e fechando a rodada jogaram Juventus e Real Vila. A Copa Batom é uma realização da Prefeitura de Pedro II, por intermédio da Secretaria Municipal de Desporto e Juventude com apoio através de emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão.

As Tigresas e Barcelona fizeram um jogo equilibrado e de 07 gols, o confronto esteve empatado até próximo do apito final da arbitragem, mas em uma rápida jogada o time das Tigresas voltou a marcar e venceu o seu confronto. Placar final, Tigresas 4 X 3 Barcelona.

O time das Cabeceiras (LSF) entrou em campo para enfrentar o time da Capelinha, foi um jogo onde as atletas das Cabeceiras dominaram quase toda a partida, erraram menos e conseguiram vencer o time da Capelinha, final de jogo, Cabeceiras 5 X 2 Capelinha.

O último jogo realizado na manhã desse domingo era o mais aguardado pela torcida, onde o time do Real Vila que é comandado pelo desportista Leite enfrentava o time do Juventus. A equipe do Real Vila não deu chances para o Juventus, dominou todo o jogo, criou várias oportunidades de gols, desperdiçou chances claríssimas de balançar as redes, mas mesmo assim o Real Vila goleou, placar final desse confronto: Juventus 1 X 11 Real Vila.

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins