Três jogos foram realizados pelo Ruralzão neste final de semana

Devido ao jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo realizado na tarde deste domingo (17), apenas três jogos foram realizados neste final de semana pelo Campeonato Rural em Pedro II, o Ruralzão 2018 que também é conhecido como a Copa do Mundo do homem do campo. Os confrontos aconteceram na tarde de sábado (16) nas localidades Ingazeira, Lapa e Lagoa do Sucuruju. Confira os resultados:

Grupo A

Lapa 6 X 1 São Miguel;

Grupo C

Ingazeira 3 X 0 Goiabeira;

Grupo F

Boca JR 5 x 0 Carnaubinha.

O Campeonato Rural de Pedro II é uma realização da Prefeitura de Pedro II através da Secretaria de Desporto. O Ruralzão conta com uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão (PP).

















Foto: Eudes Martins

Eudes Martins