Tradicional Feira da Semana Santa em Pedro II foi de grande movimentação

Aconteceu na quarta-feira (28/03) em Pedro II, a tradicional Feira da Semana Santa, esta que traz grandes expectativas para os feirantes no que refere a vendas. A movimentação foi intensa no centro comercial da cidade durante toda a manhã de quarta-feira santa, o momento para as boas vendas também foi de oportunidade para os já tradicionais feirantes, como também para os agricultores familiares das mais diferentes regiões do município de Pedro II e de outras cidades do Piauí e até do Estado do Ceará.

É um verdadeiro corre-corre dos consumidores a procura de um produto barato e de boa qualidade. Muitos dos clientes buscavam encontrar produtos oriundos da agricultura familiar, sem agrotóxicos, com a finalidade de consumir alimentos de boa qualidade.

Diversos produtos foram expostos para a venda, os consumidores tinham várias opções para aquisição, entre eles o bacalhau, queijo, peixe, cheiro verde, macaxeira, milho verde, abóbora, maxixe, feijão verde, ovos e azeite de coco babaçu. Destaque para a grande quantidade de produtos da agricultura familiar expostos na feira.

























Eudes Martins