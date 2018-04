Times de Pedro II já podem se inscrever no Campeonato Rural de Futebol

Estão abertas as inscrições para a maior competição esportiva de Pedro II, o Campeonato Rural de Futebol Amador do município. Os times podem se inscrever até o dia 30 deste mês. No ato da inscrição, o dirigente recebe uma autorização para mandar confeccionar o uniforme completo, com camisas, shorts e meiões. Todas as localidades rurais do município têm a oportunidade de participar da competição, que irá iniciar dia 5 de maio.

Para inscrever a sua agremiação, o interessado deve se dirigir até a Secretaria Municipal de Desporto e Juventude, localizada na Rua Tertuliano Filho, esquina com a Rua Domingos Mourão, ao lado da Prefeitura. No local, cada dirigente receberá a ficha de inscrição e serão esclarecidas as dúvidas.

O secretário municipal de Esporte, Leandro Carvalho, convida as comunidades para participarem dessa grande competição. "O futebol amador é muito querido em todos os cantos do nosso município, por isso, tenho certeza que teremos a maior edição do Ruralzão. No ano de 2017, 33 equipes participaram da competição e, neste ano, queremos ter mais times inscritos para proporcionar uma competição emocionante, de ótimo nível técnico e de grande público nas arenas. Também quero agradecer a Prefeitura de Pedro II, na pessoa do prefeito Alvimar Martins, e o deputado estadual Wilson Brandão, pela grandiosa colaboração, tornando possível a realização de mais uma edição do Campeonato Rural em Pedro II”, ressalta o secretário.





















Fonte: SEMCOM

Fotos: Arquivos - Eudes Martins

Eudes Martins