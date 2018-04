Tempo Integral: Novo Mais Educação atende mais de mil alunos em Pedro II

A coordenação do Programa Novo Mais Educação de Pedro II, programa que é gerido pela Prefeitura do Município, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou o balanço de alunos atendidos nos últimos três anos. De acordo com os dados, quantidade de alunos atendidos em tempo integral nas escolas do município quase triplicou desde o ano de 2016.

O balanço aponta que, no ano de 2016, o número de alunos atendidos pelo Novo Mais Educação era de 533, passando para 1.145 em 2017. Este ano, a quantidade de alunos atendidos pelo programa chegou a 1.386. O Novo Mais Educação é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. Os estudantes passam sete horas por dia na escola. Durante as quatro horas iniciais, os alunos acompanham as aulas do período regular e as últimas três horas são de atividades pedagógicas complementares e oficinas de artes, esporte e cultura.

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, afirma que a gestão está focada em garantir melhorias para a Educação do Município. “Estamos muito felizes com o resultado desse levantamento, pois isso mostra que o trabalho de ampliação das vagas nas escolas de tempo integral vem funcionando. A educação, assim como a saúde, é uma das nossas prioridades. Estamos trabalhando firmes nessas áreas e os resultados positivos já começam a aparecer”, diz.

A secretária municipal de Educação, Kelcylene Oliveira, destaca a importância do programa no município. “O Novo Mais Educação foi mais um passo importantíssimo para a educação em Pedro II. É um programa que proporciona uma educação em Tempo Integral a muitos dos nossos alunos, principalmente os mais necessitados de acompanhamento, pois ampliamos a permanência dos alunos na escola e praticamente não existe mais a reprovação, como também o abandono à escola por parte do aluno. Tudo isso são objetivos alcançados por nossa equipe, o que nos deixa realmente felizes”, comemora a secretária.





















Fonte: SEMCOM

Foto: Eudes Martins

Eudes Martins