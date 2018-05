Sub 21: Pedro II enfrenta Milton Brandão neste sábado (05)

A Seleção Pedrossegundense de Futebol Sub 21 entra em campo neste sábado (05), às 15h45, para medir forças com a seleção de Milton Brandão, o confronto é válido pela Primeira Copa Integração Norte Sub 21. A seleção de Pedro II segue na competição após eliminar o selecionado de Domingos Mourão, este será o jogo de ida pela fase de Semifinais da competição e acontece no campo da comunidade Tetéu em Milton Brandão.

O jogo de volta entre as duas seleções deverá acontecer no dia 13 de maio em Pedro II. O time comandado pelo técnico Cleyton Souza segue sem saber o que é perder na competição, até aqui foram dois jogos, com um empate e uma vitória. A seleção de Pedro II conseguiu um triunfo no último jogo e goleou Domingos Mourão, entretanto, a seleção de Milton Brandão promete dar ainda mais trabalho, pois chega empolgada após eliminar a seleção de Lagoa de São Francisco.

Para o secretário de Esportes de Pedro II, Leandro Carvalho, estes serão dois confrontos que requer muita atenção dos atletas de Pedro II. "Já atuei muito pela seleção de Pedro II e sei como a fase de semifinal é complicada, nenhum time chega a esta fase por chegar, é um jogo perigoso e Milton Brandão tem uma grande seleção. Domingos Mourão deu trabalho, mas Milton Brandão não chegou a esta fase por chegar, vamos precisar estar atentos nos 180 minutos, 90 lá e 90 aqui", disse o secretário.













