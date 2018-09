Somos todos 11 de agosto de Pedro II

O time do 11 de Agosto Sub-17 da cidade de Pedro II participará de uma competição a nível estadual, mas conta e precisa diretamente da sua colaboração. Você que torce pela garotada e que é amante do bom futebol, pode contribuir e realizar o sonho desses garotos, pois esta é a primeira vez que um time do município participará de uma competição realizada pela FFP (Federação de Futebol do Piauí) que terá início no próximo dia 1º de setembro no Estádio Albertão em Teresina.

O 11 de Agosto fará a abertura da competição e irá enfrentar o time do Piauí a partir das 16h no Estádio Albertão, esta oportunidade já é aguardada há vários anos pelos pedrossegundenses de assim aparecerem para todo o Estado do Piauí e até para o Brasil.



Contribua com a logística do time na competição estadual, abrace essa idéia e torne-se um colaborador desta nova fase do futebol de Pedro II. Faça a sua doação, o seu depósito na conta poupança 27.809-2 da agência 2428-7(Banco do Brasil).

















Eudes Martins