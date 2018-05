Solenidade marca a abertura do Ruralzão 2018 de Pedro II

A abertura da maior competição esportiva de futebol amador de Pedro II, Ruralzão 2018, aconteceu no último sábado (19) durante solenidade realizada na Arena Serjão. O evento também ficou marcado pela entrega dos 34 uniformes para as 34 equipes que disputam a competição. Os uniformes foram entregues pelo prefeito Alvimar Martins, secretários municipais, representantes de entidades, desportistas, entre outros.









Durante a solenidade, o prefeito Alvimar Martins, destacou a importância do evento por integrar a zona Rural e a zona Urbana. “É uma satisfação estar dando início ao Ruralzão 2018, o maior campeonato rural da região Norte, e talvez do Piauí. Tivemos a alegria de ter esse ano, 34 equipes inscritas, um recorde, desde quando começou esta competição ainda no ano de 1993, na gestão do Dr. João Eudes. Parabéns a todos os organizadores, em especial, ao Nelson Teixeira, o Balinha, nosso homenageado de hoje, que sempre lutou pelo esporte da nossa cidade e é um dos idealizadores do Ruralzão”, afirma o prefeito Alvimar.









O secretário municipal de Desporto, Leandro Carvalho, afirma que as equipes já vem se preparando há algum tempo para o torneio. “Essa competição já superou as nossas expectativas pelas 34 equipes inscritas, com mais de 700 atletas e dirigentes envolvidos, com pessoas vindas de todo o município de Pedro II. Graças a Deus, em 2017, tivemos um excelente campeonato e neste ano não será diferente”, garante o secretário.









O Campeonato Rural de Futebol Masculino de Pedro II, o Ruralzão, é uma realização da Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria municipal de Desporto, com apoio do deputado estadual Wilson Brandão, que pelo segundo ano consecutivo, destina emenda parlamentar para realização da competição no município.





























Com informações da SEMCOM

Fotos: Edinardo Pinto





Eudes Martins