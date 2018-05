Solenidade marca a abertura da Copa Batom em Pedro II

Foi realizada na tarde de sábado (05) na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) a abertura da 1ª edição da Copa Batom de campo Society em Pedro II. A solenidade contou com a participação das dez (10) equipes inscritas na competição, do prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, secretário de Desporto e Juventude, Leandro Carvalho, entre outros secretários, vereadores, dirigentes dos clubes e sociedade.

A Copa Batom de Campo Society em Pedro II é uma realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desporto e Juventude, com o apoio do deputado estadual, Wilson Brandão, que destinou uma emenda parlamentar para a realização do campeonato. A competição é voltada ao público feminino e conta com a participação de nove (09) equipes de Pedro II e uma (01) do município de Lagoa de São Francisco. Durante a abertura foram entregues os uniformes completos para as dez equipes participantes.

O prefeito Alvimar Martins destacou que este evento é mais uma ação realizada por meio do incentivo e inclusão para todos. “Queremos cada vez mais incentivar o esporte em nosso município, para isso, contamos com a secretaria municipal de Desporto e Juventude, na pessoa do secretário Leandro e das demais secretarias que contribuem com o nosso trabalho, reforçar a parceria e colaboração do deputado, Wilson Brandão, que mais uma vez contribui com as nossas ações. Assim como o Ruralzão que contempla os atletas de Pedro II, a nossa intenção é incluir nessa gestão, mais campeonatos dessa modalidade para as nossas atletas, com certeza daqui sairão grandes jogadoras para reforçar os grandes clubes do futebol feminino brasileiro, garantir que vamos melhorar cada vez mais o esporte de Pedro II, pois sabemos que o esporte é vida e saúde e devemos contemplar tanto aos homens quanto as mulheres”, frisa Alvimar.

De acordo com o secretário municipal de Desporto e Juventude, Leandro Carvalho, a administração está trabalhando sempre para o incentivo à prática esportiva em Pedro II. “Neste mês de Maio estamos dando início a duas grandes competições no município, iniciando hoje a Copa Batom e dia 19 de maio iremos iniciar o campeonato Rural, já no que se refere a Copa Batom, é um sonho que estamos realizando com o apoio do deputado estadual Wilson Brandão, ficamos muito felizes em promover um evento exclusivo para mulheres e aqui percebemos o quanto elas também estão felizes”, disse o secretário.

Após a solenidade, o prefeito Alvimar Martins e o vereador Raimundo José, foram até o centro do campo e deram o ponta pé inicial da competição no município, logo em seguida foram realizadas as duas primeiras partidas da Copa Batom.

















Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins