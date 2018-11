Solenidade de abertura dos JOPS 2018 reúne multidão na Praça da Juventude

Aconteceu, na noite dessa segunda-feira (12/11), na Praça da Juventude Antonino Martins de Andrade, a solenidade oficial de abertura da VI edição dos Jogos Olímpicos Pedrossegundenses – JOPS 2018. Os jogos são organizados pela Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Com a participação de cerca de 4 mil alunos de mais de 20 escolas do município de Pedro II, a VI edição dos JOPS conta com diversas modalidades esportivas, entre elas: futsal, futebol society, vôlei, skate, capoeira, handebol, muay thai, basquete, jiu jitsu e atletismo.

Durante a cerimônia de abertura, o prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, falou sobre a importância do evento para o município. “Como gestor, é gratificante ver esse grande evento reunindo escolas públicas, particulares e filantrópicas, com os alunos envolvidos com várias modalidades esportivas”, diz.

O gestor também comenta sobre a alegria de realizar os JOPS pela primeira vez na Praça da Juventude. “A gente queria concluir esta praça, esse grande complexo esportivo, para que pudéssemos estar aqui hoje, participando da abertura dos JOPS”, destaca.

A secretária municipal de Educação, Kelcylene Oliveira, fala sobre como aconteceu o evento de abertura dos JOPS. “Contamos com um enorme público, que lotou a Praça da Juventude e que veio prestigiar os nossos atletas alunos. Tivemos a apresentação das delegações que participarão dos jogos, apresentações culturais, o evento de abertura dos JOPS foi um grande sucesso em todos os aspectos. Os JOPS se consolidam como o maior evento estudantil escolar esportivo de Pedro II. Os alunos esperam por esse momento durante todo o ano”, disse comemorando a secretária.

As competições estão acontecendo na Praça da Juventude, Ginásio Monsenhor Lotário Weber, Ginásio Pedro Celestino e na Arena Gonzaguinha.

















Fotos: Eudes Martins

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins