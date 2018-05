SMS de Pedro II monta esquema especial de atendimento para o FIP2

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, elaborou um plano de ação especial para atendimento à população durante os dias do 15º Festival de Inverno, que acontece entre 31 de maio e 3 de junho.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Tatiana Galvão, duas equipes multiprofissionais vão prestar assistência em todos os locais de atividades. “Nossas equipes são formadas por médico, enfermeiro e técnico de Enfermagem, que vão estar a postos nos locais das atividades. À noite, no momento dos shows, quando ocorre a maior concentração de pessoas, as equipes da Saúde estarão na Sede do Serviço Social, localizada na Praça da Bonelle, onde duas ambulâncias ficarão de prontidão caso haja necessidade de uso”, diz a secretária, que completa: “tivemos a preocupação de garantir que não faltem materiais para atendimento e reabastecemos nossos postos”.

A diretora do Hospital Municipal Josefina Getirana Netta, enfermeira Lucymeire Pacífico, afirma que o hospital vai contar com atendimento médico 24h. “O hospital já presta esse serviço de atendimento à população todos os dias, mas esses serviços vão ser intensificados visto a grande quantidade de pessoas que percorre a cidade durante os dias de festival. Vamos ter uma ambulância e carros a postos para realizar transferência de pacientes e já renovamos os estoques de oxigênio, alimentação, medicamentos e todo o material necessários para os atendimentos”, informa.

















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins (arquivos)

Eudes Martins