Shows da terceira noite do FIP2 reúnem 20 mil pessoas

A 15º edição do Festival de Inverno de Pedro II reuniu de acordo com a polícia, na noite de sábado (02), na terceira noite do evento, cerca de 20 mil pessoas. Segundo informações da organização, o Festival, bateu o recorde de público, ao concentrar uma multidão em frente ao Palco Opala, que compareceram para prestigiar o show da banda mineira Skank.

O evento vem atraindo pessoas de vários municípios do Piauí, bem como de outros estados brasileiros. O show que fez a abertura da terceira noite foi o da cantora Alma Thomas, que levou o melhor do jazz, blue e bossa nova ao público. Após a apresentação da cantora, subiu ao palco a banda Retrô, um grupo genuinamente pedrossegundense, que tocou o melhor do rock dos anos 80 e 90, a banda surpreendeu o público presente.

Samuel Rosa, líder da banda Skank, relatou estar feliz por poder cantar em Pedro II, uma cidade do interior do Piauí, o mesmo dedicou o show aos pedrossegundenses que trabalham em São Paulo. Durante a apresentação, Samuel seguiu interagindo com o público e divertindo a plateia.

Skank começou o show apresentando seus maiores sucessos como “Pacato Cidadão”, “Jackie Tequila", "Esmola", e a bela versão de “Vamos Fugir”, de Gilberto Gil. Depois, os hits que embalaram os corações de muita gente, como “Tão seu”, “Te ver” “Sutilmente” e “Dois rios”.

A terceira noite de shows do Festival de Inverno foi encerrada, pela Batuque Elétrico, na oportunidade, a banda também fez uma homenagem ao cantor Irisnaldo de Oliveira, vocalista da banda Merohomem que morreu durante um acidente na última quinta-feira (31). O show da banda foi encerrado por volta de 3h30 da madrugada de domingo.

Segundo a Polícia Militar, que articulou um forte esquema de segurança para o Festival, cerca de 170 policiais foram mobilizados durante a terceira noite. Ainda de acordo com a PM, nenhuma atividade anormal foi registada no sábado.













Fotos: Eudes Martins