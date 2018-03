Senac Piauí assina parceria com Instituto Zarinha e lança cursos em Pedro II

Na manhã da última quarta-feira, 21, na biblioteca do escritório Valdeci Cavalcante Advocacia e Associados, foi realizada a assinatura do contrato de convênio entre o Senac Piauí e a Instituição Zarinha de Educação, localizada na cidade de Pedro II. O objetivo do convênio é oferecer aos pedrossegundenses e população adjacente uma formação profissional de qualidade com o padrão Senac de ensino.

Na ocasião, estiveram presentes o presidente da Fecomércio Sesc/Senac, Valdeci Cavalcante, a diretora regional do Senac Piauí, Elaine Dias, o deputado estadual, Wilson Brandão, a diretora dos programas sociais do Senac Piauí, Regina Paulino e a Sra. Ana Jaira, mantenedora do Instituto Zarinha de Educação.







Em seu dircurso, Valdeci Cavalcante discorreu sobre a importância de buscar conhecimento e de se qualificar diante de um mercado de trabalho tão competitivo, reafirmando o desejo da Instituição de atuar em todo o Estado "há muito tempo o Senac Piauí tinha o desejo de beneficiar a população pedrossegundenses através da educação profissional e consequentemente contribuir para o crescimento econômico da região", ressalta. Logo após ao breve discurso do presidente, foi realizada a assinatura do convênio e os cumprimentos.





Para Ana Jaira, mantenedora do Instituto Zarinha de Educação, Pedro II recebe o Senac de braços abertos, "a parceria veio em um ótimo momento e vai possibilitar uma formação de qualidade para a população. Dessa forma, novas oportunidades de trabalho surgirão para o mercado local", afirma. Elaine Dias, diretora regional do Senac Piauí, afirma que a educação profissional será ofertada na região com o mesmo padrão de qualidade comprovado em todas as unidades da Instutuição no Estado.





O deputado estadual Wilson Brandão, incentivador da vinda dos cursos do Senac para Pedro II, demonstrou satisfação em mais uma vez contribuir com o município. “O sentimento acaba sendo de realização por mais uma conquista para o nosso povo de Pero II. Não posso deixar de destacar a elaboração da parceria por meio dessas relevantes instituições SENAC e Instituto Zarinha de Educação, que juntas estarão oportunizando a nossa população de se qualificar ainda mais, ou seja, podendo melhorar o seu ganho com essa qualificação profissional e que irá contribuir muito com o crescimento econômico do nosso município”, destacou Wilson Brandão.







Cursos

Serão ofertados no primeiro semestre de 2018 os cursos nos segmentos de idiomas, gastronomia, informática, gestão, moda, educacional e saúde. As aulas acontecerão nas instalações do instituto localizado na rua Auto Freire, 350, bairro Cristo Rei em Pedro II. As matrículas serão realizadas a partir do dia 06 de março em qualquer unidade do Senac Piauí ou no Instituto, em Pedro II, com as mesmas condições de pagamentos oferecidas nas demais Unidades nos municípios.

















Com informações do SENAC-PI

Eudes Martins