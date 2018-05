Semifinais da Copa Batom de Pedro II acontecem neste domingo (20)

Na manhã do próximo domingo (20), acontecerão os jogos da fase semifinal da Primeira Copa Batom de Futebol Feminino de Pedro II. As partidas vão acontecer no campo Society da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), onde quatro times entram em campo em busca de uma vaga na final do torneio.

Os times do União, Cabeceiras, Real Vila e Tigresas são os quatros sobreviventes até aqui no campeonato e apenas dois deles se classificam para a final da Copa Batom. Às 8h, entram em campo União e Cabeceiras; logo depois, às 9h, é a vez de Real Vila Tigresas.

O torneio de futebol feminino é uma realização da Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Desporto (Secretaria de Esportes), por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Wilson Brandão (PP).





















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins