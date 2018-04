SEMED realizará III Conferência Municipal de Educação em Pedro II

A Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizará a III Conferência Municipal de Educação, o evento acontece dia 05 de abril, na Escola Municipal Cipriano Leite, a partir das 07 da manhã. O tema desta edição é o seguinte: “A consolidação do Sistema Nacional de Educação (SNE) e o Plano Nacional de Educação (PNE): monitoramento, avaliação e proposição de políticas para garantia do direito à educação de qualidade social, pública, gratuita e laica”.

A conferência contará com representantes da Secretaria Municipal de Educação, instituições de ensino públicas e privadas do município, sindicatos, conselhos escolares, professores, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho do FUNDEB, profissionais de Educação, alunos, executivo e legislativo municipal, instituições de Ensino Superior, instituições sociais, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, além de membros da sociedade civil organizada.





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins