SEMED realiza formação para os profissionais do programa Novo Mais Educação

Realizada no Espaço Banco do Nordeste em Pedro II, a formação preparatória para as atividades do Programa de Educação Integral “Novo Mais Educação”, que objetiva ampliar o tempo do aluno na escola, reforçando as aprendizagens, tanto no acompanhamento Pedagógico como em outras atividades complementares.

A Secretária Municipal de Educação, professora Kelcylene Ribeiro, falou sobre a importância do programa e do apoio do prefeito Alvimar Martins para a continuidade do programa no município. “É mais um passo importantíssimo para a educação municipal em Pedro II, com a continuação do Novo Mais Educação, esse programa que proporcionará uma educação integral a muitos dos nossos alunos, principalmente os mais necessitados de acompanhamento, o programa conta com o apoio integral do prefeito Alvimar Martins para a sua nova implantação no nosso município, o que nos deixa extremamente felizes e motivados”, destacou a secretária.

O programa oferece aos alunos inscritos, aulas e atividades de Língua Portuguesa e Matemática e outras complementações nas áreas de Cultura, Arte, Esporte e Lazer. Cada escola escolhe, no ato da adesão, as atividades que seus alunos irão ter. Destaca-se entre as mais aceitas: Capoeira, Karatê, Judô, Música, Violão, Futebol, dentre outras.

O Programa Novo Mais Educação é mais uma ação que chega para somar os esforços que estão sendo feitos no sentido de melhorar os índices educacionais do município, um dos compromissos do gestor municipal.





















