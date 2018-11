SEMED: Prova Pedro II 2018.2 esta sendo aplicada para alunos de 22 escolas

A prefeitura de Pedro II através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED realiza a Prova Pedro II 2018.2, a aplicação das provas aconteceram nos dias 20 e 21 de novembro (terça e quarta-feira) respectivamente, nos turnos manhã e tarde. Esta é a segunda vez que a SEMED realiza este teste de conhecimentos com os alunos da rede municipal de ensino, a primeira edição aconteceu no mês de junho de 2018.

A Prova Pedro II é um instrumento de avaliação externa das unidades escolares da rede municipal. A avaliação abrange de forma obrigatória todas as turmas de 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental Regular, seriadas do município e todos os alunos nelas matriculados.

Assim como na primeira edição, algumas áreas do conhecimento continuarão sendo avaliadas, sendo elas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Inglês, com a finalidade de se ter uma resposta que contemple se realmente aquilo que é pra ser repassado para os alunos, está sendo aplicado naquela série. É válido ressaltar que a disciplina de Língua Inglesa será aplicada para os alunos do 6º ao 9º Ano.

A secretária municipal de Educação, Kelcylene Oliveira, afirma que a Prova Pedro II 2018.2 está acontecendo em vinte e duas (22) escolas, tanto na zona rural como na zona urbana. “A Prova Pedro II 2018.2 acontece em vinte e duas (22) escolas da rede municipal de ensino, contemplando nove (9) escolas da zona rural e treze (13) escolas da zona urbana, sendo quase quatro mil alunos, que estão passando por esta avaliação”, disse a secretária.

O principal objetivo da Prova Pedro II é definir indicadores que irão nortear o trabalho da SEMED e avaliar como anda a qualidade da educação que está sendo oferecida para os alunos, identificando se os alunos realmente estão aprendendo aquilo que eles devem aprender a cada série.





















Fotos: Eudes Martins

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins