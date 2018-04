SEMED de Pedro II faz planejamento bimestral com professores

Por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a Prefeitura de Pedro II realizou, neste sábado (7), o Planejamento Bimestral para os meses de maio e junho deste ano. O objetivo é trabalhar, de forma itinerante, a organização, estrutura e metodologias da gestão escolar junto aos professores e diretores.

De acordo com a secretária de Educação, Kelcylene Oliveira, embora os conteúdos e capítulos dos livros sejam trabalhados em todas as escolas ao mesmo tempo, é normal que sofram algumas alterações ao longo do ano, mas o fato hoje não representa um problema e o trabalho tem alcançado grande êxito junto aos docentes. “Sabemos que esse planejamento é flexível porque as turmas não são homogêneas, não andam no mesmo ritmo, mas, cuidadosamente, estamos conseguindo cumprir o que estamos propondo dentro da Educação do Município de Pedro II, que é trabalhar os conteúdos e os capítulos dos livros em todas as escolas ao mesmo tempo.





Ela lembrou que a participação efetiva de todos os profissionais de educação básica dá condições para que os planos e conteúdos sejam executados simultaneamente em todas as escolas do município e as metas sejam realmente alcançadas. “Seguindo uma orientação do prefeito Alvimar Martins, os coordenadores da Secretaria deverão acompanhar o trabalho do professor durante o planejamento. Com isso, estamos criando envolvimento e espaço para estarmos perto deles, para ouvir, colaborar e dar suporte às ações que a escola necessita”, frisa a secretária.

O Planejamento Bimestral foi realizado em duas escolas municipais: na escola Inês Passos Galvão, para os professores da Educação Infantil e de 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental, e Escola Monsenhor Lotário Webber, para os professores do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental.





























Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins