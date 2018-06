SEMED aplicará a Prova Pedro II para alunos do 3º ao 9º ano

A prefeitura de Pedro II por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizará nos dias 12 e 13 de junho, a Prova Pedro II, que é um instrumento de avaliação externa das unidades escolares da Rede Municipal. A avaliação abrangerá obrigatoriamente todas as turmas de 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, seriadas das escolas da rede municipal de ensino e todos os alunos nelas matriculadas.

A Prova Pedro II tem como objetivo definir indicadores que irão nortear o trabalho da SEMED e avaliar como anda a qualidade da educação que está sendo oferecida para os alunos da rede municipal, identificar se os alunos estão realmente aprendendo aquilo que eles devem aprender a cada série.

Algumas áreas do conhecimento serão avaliadas dentro da Prova Pedro II, sendo elas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Inglês, com a finalidade de se ter uma resposta que contemple se realmente aquilo que é pra ser repassado para os alunos, está sendo aplicado naquela série.

De acordo com a secretária municipal de educação, Kelcylene Oliveira, a Prova Pedro II acontecerá em vinte e duas (22) escolas. “Nesse primeiro momento a Prova Pedro II será realizada em vinte e duas (22) escolas da rede municipal, contemplando dez (10) escolas da zona rural e doze (12) escolas da zona urbana e os alunos que serão avaliados serão aqueles que estudam do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental dessas 22 escolas, sendo quase oito mil alunos, mais da metade do alunado da rede municipal de ensino estarão passando pela avaliação da Prova Pedro II que definirá indicadores que irá tirar dúvidas sobre a qualidade da educação da rede municipal de ensino do nosso município”, disse a secretária.

O prefeito Alvimar Martins falou da importância da Prova Pedro II. "Essa avaliação é de fundamental importância porque iremos descobrir a qualidade da nossa educação através dos indicadores, a partir desse momento quando tivermos esses indicadores da qualidade da educação municipal, iremos traçar metas, estratégias, para melhorar muito mais essa qualidade, como também iremos intensificar trabalhos nos pontos fracos, com a finalidade de melhorar cada vez mais, no entanto, continuaremos trabalhando a partir de onde está dando certo e assim oferecer uma educação de maior qualidade para nossos alunos pedrossegundenses", afirma o prefeito.





















