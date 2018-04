SEMAS NO combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), está organizando um cronograma de atividades em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças, Adolescentes e Jovens, celebrado no dia 18 de maio. Na última quarta-feira (18), equipes da SEMAS, do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) e representantes de instituições que atuam nas causas sociais estiveram reunidos para tratar sobre o tema.

Na oportunidade, a coordenadora do CREAS, Maria Amélia Santos, apresentou como deve funcionar as estratégias de atuação junto à população. Por meio de atividades desenvolvidas em conjunto entre os órgãos competentes, comunidade escolar e população em geral, a Secretaria visa alertar quanto à causa e reduzir os números de casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Dentro do plano de ação, estão caravanas aos bairros Santa Fé e Cristo Rei, com serviços a serem oferecidos à população nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura. Nas escolas, as atividades vão acontecer por meio de palestras educativas, concursos de redações, desenhos e vídeos educativos, abordando a referida temática, com premiações para os primeiros colocados.

A secretária municipal de Assistência Social de Pedro II, Elissiane Uchôa ressalta a importância de abordar o tema nas escolas e em meio a sociedade. “É um assunto pertinente e que deve ser bastante discutido junto com a população. Por isso, nossa intenção é trabalhar uma programação plural, que abranja todas as formas de prevenção e combate a quaisquer formas de abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes em Pedro II”, diz a secretária de Assistência Social.



A coordenadora do CREAS, Maria Amélia Santos, ainda afirma que o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é um desafio a ser enfrentado. “É necessário que as instituições trabalhem em união para garantirmos um resultado satisfatório”, destaca.





















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins e Edinardo Pinto





Eudes Martins