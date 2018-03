SEMAS de Pedro II realiza inscrições para o PRONATEC EAD

O Pronatec Oferta Voluntária, de acordo com o site oficial, é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) para ampliar a formação profissional, de forma gratuita. Por meio desse programa, são ofertados cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou qualificação profissional – para quem tem desde ensino fundamental incompleto até ensino médio completo, e cursos técnicos subsequentes - para quem já concluiu o ensino médio, nas modalidades presencial e a distância – EAD.

Em Pedro II, a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, por meio do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, está realizando os procedimentos de inscrição, para público beneficiário do Programa Bolsa Família acima de 15 anos de idade, até o dia 19 de março.

De acordo com o interlocutor municipal do Pronatec, da SEMAS, Cleiton Melo: “O PRONATEC consiste em cursos à distância, cursos de nível técnico, que são realizados em casa pelo computador. O público-alvo desse programa são pessoas acima de 15 anos, que podem estar ou não matriculadas na escola, que sejam beneficiários do Programa Bolsa Família e que tenham acesso a internet em casa, no computador. As inscrições estão sendo realizadas aqui no CREAS e irão até 19 de março. As aulas já iniciam no próximo dia 26.”

São vagas para formação nas seguintes áreas do conhecimento – eixos tecnológicos: Recursos Naturais, Infraestrutura, Desenvolvimento Educacional e Social, Informação e Comunicação, Gestão e Negócios, Produção Industrial, Produção Cultural e Design, Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia e Segurança. Ao todo são mais de 70 cursos que podem ser feitos através da modalidade Educação à Distância (EAD), via internet.

Os documentos necessários para inscrição no programa são: documento de identificação (RG, CPF), comprovante de endereço e cartão do Bolsa Família. Interessados devem procurar Cleiton ou Eluanille na sede do CREAS de Pedro II, na Rua Agostinho Pinheiro, próximo ao cartório eleitoral, no turno da manhã, das 8h até às 11h.

O link com a listagem dos cursos oferecidos, para consulta pelos interessados, segue abaixo:

Pronatec EAD Oferta Voluntária – Lote 5

























Fonte: SEMCOM

Eudes Martins