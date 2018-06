SEMAS de Pedro II promove seminário de erradicação do trabalho infantil

Nessa terça-feira (26), a Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), via coordenação do AEPETI, organizou o I Seminário de Ações Estratégias de Erradicação do Trabalho Infantil. O evento aconteceu na sala de informática da SEMAS, onde foram apresentados slides explicativos, com momentos de explanação e comentários sobre a temática junto aos presentes.

O ministrante do seminário, consultor Demontiê Venuto, abordou as possíveis causas, soluções e a atual situação do Brasil no que diz respeito ao trabalho infantil. “Hoje, essa reunião técnica que tivemos foi de fundamental importância por estarmos trazendo esta temática que muitas vezes é mascarada. A existência do trabalho infantil dentro da sociedade que a gente vive, principalmente dos municípios mais afastados das capitais, acontece por diversos fatores: situação de vulnerabilidade, consumismo causado pelo capitalismo, entre outros. Mas, atualmente, ao contrário do que a gente pensa, a incidência do trabalho infantil não diminuiu, ela voltou a crescer com uma nova roupagem e é isso que precisamos entender para conseguir combatê-lo”, diz.

A coordenadora do AEPETI, Yldegardes Sousa, ressalta a importância do debate. “Foi um momento de discussão sobre o tema com os envolvidos nos órgãos, entidades e toda a rede assistencial. É uma forma de conscientizar que todos os cidadãos são necessários para executar as ações em prol da fiscalização e erradicação do Trabalho Infantil”, afirma.

















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins