SEMAS de Pedro II inicia cursos de capacitação para beneficiárias do BF

Nessa terça-feira (26), a Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), iniciou os cursos e as oficinas de capacitação aos usuários de programas sociais. Nesse primeiro momento, as vagas são voltadas para as pessoas beneficiárias de programas sociais da SEMAS. Nas próximas oficinas haverá a abertura de vagas para a comunidade em geral.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Elissiane Uchôa, essa é uma grande oportunidade para as mulheres beneficiárias dos programas sociais adquirirem conhecimentos para cuidar de seu próprio sustento, como fonte de geração de emprego e renda e empoderamento para lidarem com seus produtos no mercado local. “O objetivo dessas oficinas é despertar nas mulheres os dotes e as vocações que já possuam e que só precisam ser aperfeiçoadas para garantir um futuro melhor para suas famílias. Muito em breve, abriremos essas capacitações para os interessados do público em geral. Aproveitamos para agradecer o total apoio que nosso prefeito Alvimar Martins tem nos dado nessas ações”, afirma.

De acordo com a instrutora da Oficina de Capacitação de confecção de toalhas, Mônica Costa, “a oficina é voltada para mulheres atendias por programas sociais, para que elas possam aprender a técnica e gerar renda”.

Talita Soares, que ministra a oficina de decoração de bolos, afirma que, por meio do curso, as beneficiárias poderão contribuir com a renda da família sem sair de casa. “Muitas delas têm filhos, não podem se ausentar de casa para trabalhar e é uma forma de você ganhar seu dinheiro, cuidar do seu filho e ter sua renda extra. Espero que todas elas tenham proveito e, futuramente, espero voltar e ver essas mulheres colhendo os frutos desse curso, ganhando dinheiro nessa profissão”, diz.





















Fotos: Edinardo Pinto

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins