Seleção Sub 21 de Pedro II se apresentou nesta terça-feira

Com a finalidade de fazer uma excelente Copa Integração Sub 21 que será realizada pela FUNDESPI (Fundação dos Esportes do Piauí) que envolverá 08 seleções da região norte piauiense, a seleção de Pedro II apresentou na tarde dessa terça-feira (03/04) os atletas que defenderão o município nesta competição. A apresentação aconteceu na Arena Serjão após convocação feita pelo técnico Cleyton Souza, os atletas convocados e que disputarão a I Copa Integração por Pedro II são os seguintes, confira a lista:

Goleiros: Tuca e Gustavo.

Laterais: Mauro, Clebson, Cleucione e Felipe.

Zagueiros: Francinando, Vitor, Gabriel e Bruno.

Meias: Junielson, Chaguinha, Magajane, Vinícius, Alvin, Luis Felipe, Carlinhos, Cleyton Carnaubinha e Kaio.

Atacantes: Felipe Barroso, Netinho, Lindenberg, Nandin e Mateus Manteiga.

Além do técnico Cleyton Souza, os outros componentes da comissão técnica também foram apresentados: Auxiliares: Lucas, Alan Mozer, Marquinhos e Joãozinho. A seleção de Futebol Sub 21 de Pedro II também é uma parceria com o time do 11 de Agosto.

O secretário de Juventude e Desporto de Pedro II, Leandro Carvalho e o vereador Samuel Silva (PDT) estiveram prestigiando a apresentação dos atletas. As oito equipes que disputarão a competição, ficaram divididas em dois grupos, A e B, o Grupo A ficou composto pelas seleções de Pedro II, Lagoa de São Francisco, Domingos Mourão e Milton Brandão, já o grupo B ficou formado pelas seleções de Brasileira, Piracuruca, São João da Fronteira e São José do Divino.

Samuel Silva, vereador e desportistas, disse que a Copa Integração Sub 21 surgiu a partir da realização das edições da Copa Pedro II de Futebol Sub 21. “Essa é a I edição da Copa Integração Sub 21 que será realizada pela FUNDESPI e posso afirmar que somos privilegiados por que essa idéia surgiu após realizarmos as duas edições da Copa Pedro II de Futebol Sub 21, temos um grande celeiro de craques, mas vocês foram os escolhidos pelo treinador Cleyton e futuramente vocês serão conhecidos em todo o Piauí, pois já se trabalha a realização de uma Copa Sub 21 em todo o Estado, representem bem o nosso município”, disse Samuel.

O secretário de Juventude e Desporto, Leandro Carvalho, destacou que a Prefeitura de Pedro II estará dando todo o suporte necessário para a seleção a partir de agora até o final da competição. “A Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Juventude e Desporto, estará dando toda a estrutura necessária para nossa seleção, aproveito para pedir toda dedicação possível de vocês, hoje estou desse lado, mas até bem pouco tempo estive do lado que hoje vocês estão e sei o quanto é emocionante representar a nossa cidade em competições intermunicipais e também sei que vocês nos darão orgulho e representarão muito bem nossa Pedro II”, disse o secretário.

































Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins