Seleção Sub 21 de Pedro II goleia e segue na Copa Integração

A seleção de Pedro II não teve dificuldades na partida de volta pela Primeira Copa Integração Norte de Futebol Sub 21, diante da seleção de Domingos Mourão. A disputa aconteceu na tarde desse sábado (28), na Arena Antonio Costa (Terra Dura). A seleção de Pedro II não tomou conhecimento do seu adversário e o goleou por 5 a 0. Os gols foram marcados por Nandinho (1), Berg (1), Alvim (2) e Luís Felipe (1). O jogo de ida havia ficado no empate em 1 a 1.

O secretário municipal de Juventude e Desporto de Pedro II, Leandro Carvalho, acompanhou a partida e parabenizou a equipe vencedora. “Nossos atletas mostraram muita vontade e deram um verdadeiro show de bola, saindo com um placar excelente. Parabenizo todo o time pelo comprometimento e pelo lindo futebol que eles mostraram”, diz.

A equipe de Pedro II, comandada pelo treinador Cleyton Souza, estava inspirada no primeiro tempo da partida e anotou 3 gols. O confronto começou bem equilibrado, mas desde o primeiro minuto os atletas de Pedro II demonstravam mais vontade, garra e determinação. Aos 17 minutos, o atleta Nandinho, em bela jogada, abriu o placar e colocava a seleção de Pedro II na frente. Três minutos depois o atacante Berg ampliava para 2 a 0. O time de Domingos Mourão não conseguiu reagir e aos 41 minutos sofreu mais um “golpe”, quando o jogador Alvim fez 3 a 0.

Pedro II voltou para a segunda etapa com a mesma vontade, aos sete minutos o jogador Alvim marcava o seu segundo gol na partida e colocava 4 a 0 no placar. Alterações por parte das duas equipes foram realizadas, algumas provocadas por contusões. A seleção de Pedro II precisou substituir o goleiro Tuca e, pela ocasião, o atacante Berg assumiu a posição. Aos 29 minutos do segundo tempo, a rede voltava a balançar: a seleção de Pedro II marcava através do atleta Luís Felipe e o placar chegava a 5 a 0.

O resultado seguiu até o encerramento da partida. O time de Domingos Mourão deu adeus à competição. Já Pedro II segue em busca do título da Primeira Copa Integração Norte de Futebol Sub 21, que é uma realização da FUNDESPI (Fundação dos Esportes do Piauí).





















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins