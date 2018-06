Secretaria de Juventude de Pedro II promove evento na Lagoa do Sucurujú

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (SEMJUV), promoveu, na última sexta-feira (22), uma ação voltada para os jovens da Lagoa do Sucurujú e comunidades vizinhas. Foram realizadas palestras sobre temas de interesse da juventude e rodas de conversas.

De acordo com a secretária municipal de Juventude, Solange Carvalho, "este encontro superou nossas expectativas e tudo ocorreu na mais completa partilha de valores e vontade dos que estiveram conosco para contribuir com nosso trabalho e seus bons resultados".

Solange Carvalho afirma que a ação será realizada em outras escolas. "Vamos fazer em todos os colégios. Com a colaboração da Secretaria Municipal de Assistência Social, estamos promovendo atividades com o intuito de ouvir os jovens e suas necessidades, quais os principais problemas que eles sentem que têm, o que esperam da Secretaria de Juventude e o que buscam para a sua comunidade. A questão do combate às drogas, do trabalho infantil, do apoio ao lazer, da melhoria na internet de qualidade da zona rural são os temas mais abordados”, diz.

A secretária também informa que, na oportunidade, a equipe da Juventude também apresentou aos jovens o Programa ID Jovem. “Trata-se de um programa do Governo Federal que garante uma séria de benefícios para jovens de 15 a 29 anos, como meia entrada em eventos culturais e esportivos e gratuidade e descontos em passagens de ônibus”, informa.

O evento teve a colaboração do vereador Fabiano Oliveira, direção da escola da Lagoa do Sucurujú e representantes dos grupos de jovens da localidade.

















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins