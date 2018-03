SEBRAE reafirma parceria e dará apoio a 15ª edição do Festival de Inverno

O Festival de Inverno de Pedro II chega à sua 15ª edição neste ano de 2018. O Festival nasceu com o pensamento de consolidar iniciativas de fortalecimento de economias locais e estímulo ao empreendedorismo. Os trabalhos para a realização já iniciaram e nesta terça-feira, (01/03), foi realizada na sede do Sebrae em Teresina, uma reunião de planejamento para a 15ª edição do Festival de Inverno que será realizado de 31 de maio a 03 de junho.

O encontro contou com as presenças do deputado estadual, Wilson Brandão, prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, secretária municipal de Turismo, Rejanete Campelo, arquiteto e músico, Júlio Medeiros, representando o Sebrae, o diretor superintendente Mário Lacerda e o diretor técnico, Delano Rocha, além dos produtores culturais, Roberto Raulino e Joyce Amaral.

O Diretor Superintendente do SEBRAE, Mário Lacerda reafirmou durante a reunião que a parceria permanece. "Reafirmo a parceria do Sebrae com a organização do Festival de Inverno e a cidade de Pedro II. Agora nos resta planejarmos as ações e para isso estaremos traçando estratégias de trabalho para esta que é a décima quinta edição do festival. Além do mais, ainda nesse mês de março, estaremos indo a Pedro II, pois temos a intenção de proporcionarmos ainda mais melhorias nos espaços organizados pelo SEBRAE, pois nossa intenção é gerar ainda mais empregos e levar muito mais desenvolvimento para aquele município”, disse Lacerda.

O prefeito Alvimar Martins além de destacar a importância do município em celebrar os 15 anos de festival, também demonstra segurança quanto à estrutura. "Será com certeza o festival dos festivais, iremos nos preparar em todos os sentidos, pois o nosso objetivo é melhorar e estruturar ainda mais a nossa cidade, é certo que estaremos prontos para receber os turistas. Dizer também que o inverno vem contribuindo com a nossa cidade, com as nossas cachoeiras, com os nossos principais pontos turísticos. Queremos levar ao nosso município a circulação de renda, esse é o fator mais importante do festival, que o turista deixe dinheiro para a cidade e saia satisfeito, assim proporcionando seu crescimento, além do mais, o nome de Pedro II cada vez mais forte regionalmente e até mesmo nacionalmente.”, enfatiza o prefeito, Alvimar Martins.

O deputado estadual, Wilson Brandão, destaca a importância da participação do Sebrae na realização do Festival de Inverno. “O festival é uma realidade e com a manutenção dessa parceria entre o Sebrae/PI, Prefeitura Municipal de Pedro II e o Governo do Estado, fortalece ainda mais esse grandioso festival. Acredito que será mais uma vez um maravilhoso evento, com atrações de renome, com organização, geração de trabalho e renda e claro, com o calor humano do nosso povo. Vamos trabalhar a cidade, a programação cultural do festival, enfim, vamos continuar selando parcerias e promover com muito sucesso mais essa edição”, disse o deputado.

















Fonte: SEMCOM

Fotos: SEBRAE

Eudes Martins