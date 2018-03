Saúde municipal realiza ações descentralizadas em Pedro II

Atendendo ao anseio da população, a Prefeitura de Pedro II, através da secretaria municipal de Saúde – SMS ofertou hoje, um atendimento descentralizado no bairro Vila Kolping, mais especificamente na estrutura de apoio da Academia de Saúde da Praça do Mutirão. A equipe da Estratégia Saúde da Família – ESF São Francisco, tendo em vista os pedidos dos usuários resolveu ficar ainda mais próximo, levando seus profissionais de saúde para essa ação, visando ampliar o atendimento ao público daquela região.

A enfermeira responsável pelo ESF São Francisco, Carla Rodrigues, expõe o itinerário de atendimento dessa ação: “Hoje estamos aqui com a descentralização da equipe do ESF São Francisco para atender a população da área, pois os mesmos estavam com alguma dificuldade de deslocar-se ao posto de saúde, alguns pela distância outros por falta de meios de locomoção. Então, hoje resolvemos vir até eles, trazer consultas médicas e de enfermagem, aplicação de flúor também com nossos dentistas, para as crianças que vierem, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar e também estaremos verificando o peso de cada um fazendo avaliação antropométrica. Estaremos aqui realizando os atendimentos durante todo o dia de hoje.”

A odontóloga Amanda Pinheiro apresenta o serviço que estará sendo prestado na ação hoje: “O serviço que nós estamos fazendo é a aplicação de flúor para as crianças e orientação para os idosos, no caso os que usam prótese. Nós estamos fazendo toda uma orientação de como fazer a limpeza e até quando a prótese tem validade, além de escovação supervisionada.”

Sobre a ação, a médica Raquel Arruda, também da ESF São Francisco, explica o procedimento desse atendimento descentralizado às pessoas: “Em nosso caso, a importância está na questão do posto de saúde funcionar em outra área vizinha, assim tornando-se muitas vezes dificultoso para o acesso do usuário. Principalmente em vista nosso foco de hoje, que são hipertensos e diabéticos. Como são geralmente pessoas idosas, de classe social menos favorecida, muitas vezes não possuem transporte, portanto é importante essa ação de descentralização, tanto pela questão da distância como pela melhora dessa ação multiprofissional e interpessoal com o usuário.”

A secretária de saúde Tatiana Galvão, afirma que essas ações irão ocorrer permanentemente em nosso município: “É uma orientação nossa, com total aval e apoio do prefeito Alvimar Martins, em estar levando os profissionais e equipamentos da saúde, o mais próximo possível da população. Nosso dever é facilitar a vida do usuário, e estaremos dando ênfase nessas ações de descentralização, não apenas na cidade, mas como também nas localidades rurais de Pedro II”.





















Fonte: SEMCOM PEDRO II.

(Fotos: João Paulo Mourão).

Eudes Martins