Saúde intensifica ações no Festival de Inverno de Pedro II

Tradicional evento cultural, que atrai milhares de turistas, a 15ª edição do Festival de Inverno de Pedro II inicia nesta quinta-feira (31) e segue até domingo (3). Por quatro dias, uma vasta programação com atrações nacionais, turismo, esporte e feiras artesanais movimentam a cidade. Para manter os cuidados, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) reforça as ações para garantir que a população possa aproveitar as atrações com mais tranquilidade.

Em parceria com diversos órgãos do Governo do Estado e do Município de Pedro II, a Secretaria da Saúde já realizou ações de vigilância e monitoramento prévio, como o das equipes do Vigiágua, que verificaram a qualidade da água que será distribuída na cidade.

O superintendente de Atenção Integral à Saúde, Herlon Guimarães, explica que, por ser uma região de serra, além da época findando as chuvas, o período é propício ao aumento do vetor Aedes aegypti. “A Saúde está fazendo esse trabalho de vigilância e controle de arboviroses e estamos analisando a necessidade de um carro fumacê passar pela cidade”, explica Guimarães.

Também serão disponibilizados preservativos femininos e masculinos, gel lubrificante e material educativo.

Na área pré-hospitalar, será enviada equipe com profissionais de saúde com médicos, enfermeiros e técnicos de Enfermagem, além de ambulância, para dar suporte aos atendimentos de urgência. “Teremos suporte nos locais de maior aglomeração de turistas, onde as pessoas podem acompanhar os momentos culturais tranquilamente. Se houver alguma necessidade das equipes médicas, elas estarão à disposição”, garante Neris Júnior, diretor da Unidade de Descentralização e Organização Hospitalar.

Ascom