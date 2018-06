Saúde de Pedro II supera meta de vacinação em campanha contra a gripe

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou, nesta sexta-feira (15), o balanço de dados da campanha de vacinação contra a gripe no município. A campanha teve início no dia 23 de abril já imunizou 97,08% do grupo prioritário.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Tatiana Galvão, os dados surpreenderam positivamente. “Até o momento já imunizamos 7.901 pessoas das 8.139 que compõem os grupos prioritários, número que corresponde a 97,08%. Recebemos essa notícia com bastante alegria, pois superamos nossa meta de vacinação, que era de 95%”, diz.

A secretária também comenta a decisão do Ministério da Saúde de prorrogar a campanha de vacinação até o dia 22 de junho. “A prorrogação da campanha é uma decisão positiva, no entanto, infelizmente nosso Setor de Imunização não recebeu as doses complementares para dar prosseguimento à vacinação. Dessa forma, as pessoas que estão fora do grupo prioritário não poderão receber a vacina”, lamenta.

A campanha nacional de vacinação contra a gripe tem como grupos prioritários: idosos, gestantes, mulheres em puerpério, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas, professores da rede pública e privada e crianças entre 6 meses e 5 anos.

















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins